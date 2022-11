Lazio-Monza, dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv

Partita: Lazio-Monza

Orario partita: ore 20:45

Canale Tv: Dazn (Sky Sport 1 201, Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251)

Pay TV Streaming: Dazn

Lazio-Monza chiuderà il turno infrasettimanale della quattordicesima giornata di Serie A: è in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn in streaming via app e Smart Tv, o su Sky (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251).

Lazio-Monza in Diretta: la cronaca

La Lazio vuole dare continuità alla vittoria nel derby contro la Roma della scorsa giornata. Un altro successo vorrebbe dire aggancio al Milan al secondo posto in classifica. Il Monza arriva all'appuntamento all'Olimpico dopo la vittoria interna ottenuta contro l'Hellas Verona. Qui le probabili formazioni

