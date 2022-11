Serie A, Monza a valanga sulla Salernitana. Nzola trascina lo Spezia: Verona ko

MONZA - Successo chiave del Monza che si impone per 3-0 sulla Salernitana nella 15ª giornata di Serie A. All'U-Power stadium è dominio biancorosso: i protagonisti indiscussi del pomeriggio brianzolo sono Dany Mota e Carlos Augusto che trascinano Palladino alla vittoria, la quarta del Monza tra le mura amiche. Il gol del vantaggio dei padroni di casa arriva al 24' con il difensore brasiliano, abile a tradurre in gol un bell'uno-due con l'attaccante portoghese. Il raddoppio al 35' porta la firma proprio di Mota, con un micidiale sinistro rasoterra a coronamento di un contropiede da manuale. Nella ripresa la squadra di Palladino domina il match, colpisce due pali e trova poi il gol del definitvo 3-0 al 75' con un calcio di rigore - concesso per fallo in area di Candreva (poi espulso) su Mota - trasformato da Pessina. Tre punti preziosi in chiave salvezza per i brianzoli, reduci dal ko con la Lazio, che agganciano il Sassuolo a quota 16 punti e a +9 sul terzultimo posto. Secondo ko di fila per la Salernitana di Nicola dopo quello di Firenze, inchiodata a quota 17.