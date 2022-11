Supercoppa italiana Milan-Inter a Riyadh: c'è la data

Supercoppa Italiana tra Milan e Inter: appuntamento a Riyadh il 18 gennaio

E' proprio qui che si affronteranno Milan e Inter, in barba alle polemiche sui paesi della penisola araba, non certo il fulcro dei diritti umani, riaffiorate nell'attualità del mondiale qatarino, ma già affrontate in passato proprio in occasione della Supercoppa italiana.