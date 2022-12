Napoli, Kvaratskhelia: "Guardare video su di me non aiuterà i miei avversari"

Kvaratskhelia non ha dubbi: "Dribbling? Non mi potete studiare tramite video"

Rinominato immediatamente Kvaradona dai sostenitori azzurri, il georgiano è stato il vero e proprio crack di questa prima parte di stagione di Serie A. I suoi dribbling hanno incantato non solamente i tifosi partenopei, ma tutto il pubblico del nostro campionato, impreparato all'impatto di questo talentuoso ragazzo.

DAZN ha realizzato un'intervista su di lui che uscirà il 28 dicembre, ma intanto tramite l'account Twitter svela qualche anticipazione, come la sua idea riguardo alla sua capacità di dribbling, e al modo col quale potrebbe essere fermato dalle difese avversarie:

"Dribbling? Non sono cose che si imparano guardando video, non sono cose che impari in allenamento. Tutto ciò che studieranno e analizzeranno di me non gli potrà mai essere utile. Lavoro molto su me stesso, cerco e provo sempre nuove giocate e soluzioni per diventare ancora più imprevedibile".