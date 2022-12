L'addio di Agnelli: "Dimettermi non è stato facile. La Juve viene prima di tutto"

Agnelli: "Dimettermi non è stato facile"

L'ormai ex presidente bianconero prende la parola davanti all'assemblea degli azionisti. Queste le sue dichiarazioni: "Fin d’ora vorrei fare il mio più grande in bocca al lupo al presidente designato Gianluca Ferrero e all’amministratore delegato designato Maurizio Scanavino, che è qui con noi oggi. La decisione di dimettermi non è stata semplice. Mi sono impegnato al massimo per ottenere i risultati che abbiamo avuto, dentro e fuori dal campo. Sono stati risultati impressionanti. È stata una scelta che ho preso in maniera convinta e in totale serenità. La società è chiamata a difendere la propria posizione. A livello personale sono convinto di aver agito bene in questi anni e i rilievi nei nostri confronti non sono giustificati. Nonostante questo la società dovrà andare avanti e tutelare gli interessi del club. Ho pensato fosse giusto e corretto fare un passo indietro. E' stato un onore essere presidente della Juventus, che viene prima di tutto e di tutti. Fino alla fine”. Il 18 gennaio 2023 andrà in scena una seconda assemblea in cui verrà ufficialmente nominato il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo presidente, erede di Agnelli, già individuato in Gianluca Ferrero.