Lazio-Empoli diretta: ora LIVE la partita di oggi

Lazio ed Empoli si scontrano per la 25ª volta in Serie A: il bilancio è di 14 vittorie per i biancocelesti, a fronte delle quattro ottenute dagli azzurri. Completano il quadro sei pareggi, incluso quello maturato nella sfida più recente del 6 gennaio 2021 (3-3). Solo una volta hanno chiuso in equilibrio due match di fila nel torneo: tra aprile e novembre 2006.

14:14

Lazio-Empoli, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Provedel, Patric, Vecino, Marcos Antonio, Pedro, Cancellieri, Romero, Hysaj, Radu, Bertini, Basic. All.: Maurizio Sarri EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismaili, Luperto, Parisi; Grassi, Marin, Fazzini; Baldanzi; Caputo, Satriano. A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Bajrami, Pjaca, Ekong, Degli Innocenti, Ebuehi, Bandinelli, Cambiaghi, Guarino. All.: Paolo Zanetti.

14:10

Lazio, parla Casale nel pre partita

Nel pre partita, Nicolò Casale ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "C’è voglia di invertite quanto accaduto nell’ultima partita. Non voglio parlare di riscatto. In settimana ci siamo parlati. In questa stagione dobbiamo lavorare sulla continuità, nella stessa partita passiamo da un grande rendimento a dei momenti di blackout. Empoli è stata importante per me, li sono migliorato tanto, Zanetti mi ha allenato al Sudtirol. Sarà una partita difficile. Cosa chiedo al 2023? Ottenere risultati importanti con la Lazio è rimanere competitivi nell’intero arco della stagione”.

14:00

Lazio, ecco la prima partita dell'anno in casa

La Lazio riparte dall'Olimpico. Dopo il ko nel primo match dell'anno contro il Lecce a Via del Mare, operazione rilancio in casa con l'Empoli. Curva Nord chiusa, ma gli altri settori sono pronti ad incitare i ragazzi di Sarri. Attesi circa 30mila spettatori. Dopo due sconfitte di fila i biancocelesti vogliono a tutti i costi la vittoria per rilanciarsi in classifica.

Roma - Stadio Olimpico