Napoli-Juve, il derby della Rivoluzione

Il certaldino e il livornese

Spalletti e Allegri è già un abuso dirli certaldino e livornese, perché quelli del paese di Boccaccio possono esser didascalici come Ernesto Calindri o esoterici come Rose McGowan, e così dovrei chiedere al Conte Max se è livornese di scoglio ruvido o di scoglio piatto. Mi affascinano - insieme - perché nella partita da un miliardo portano in vetta soprattutto l’Italia e l’Italiano, nobilitando quel poco che ci resta, di belpaesano, dopo aver letto le formazioni del Napoli e della Juve che sembrano il riassunto di un Mondiale.

Il confronto dialettico che s’è aperto alla vigilia è una goduria, ha archiviato in un fiat lo scontro Ancelotti-Gattuso fatto più di misteri e silenzi rancorosi. L’ideale sarebbe affidare la sfida tecnicodialettica a Maurizio Sarri, il napoletano di Figline Valdarno che però non sarebbe giusto con l’indigesto Allegri. Max sta sulle palle più o meno a tutti, ha la capacità di identificare al volo il banale del calcio e i suoi produttori che senza mai essere riusciti a capirlo (e a sopportarlo) lo dicono risultatista, quasi un’offesa (lo precisa anche la Treccani che alla fine esalta la categoria definendo risultatista Mourinho, il Migliore). Incurante dei graffiatori televisivi - anche di quelli sboccati - Allegri va incontro a Spalletti dopo sedici mesi di snobbate sciorinando in poche parole la sua filosofia: «Io non sono un allenatore, faccio questo mestiere per sbaglio. Luciano è molto bravo, affrontarlo è sempre una bella sfida».

Ironico? Forse. È il ritratto dell’ironia anche quando sta zitto. Gli appioppa i meriti e il vantaggio che Luciano detesta come quando gli dicono “sei da scudetto” e lui sorride avvelenato, a Napoli come a Roma. E infatti la risposta non fa sconti: «A Allegri conviene passare da comprimario con una Juve imbottita di campioni che gioca solo per lo scudetto o la Champions. Si tolga la barba finta e quel dire il quarto posto. La sua filosofia? Preferisco la mia». Primo e bellissimo, il suo Napoli cancella la rabbia lontana, quando l’11 settembre 2021, dopo avere incontrato Max, se ne venne dagli spogliatoi con quel suo sorriso a denti stretti e si sfogò: «Con lui ho sempre perso e la prima volta che lo batto viene a farmi la morale». Non mi rompa i… insomma. Comunque non gli si dia del “giochista”, a Luciano, è un’etichetta non solo banale ma offensiva, lui è un grande miscelatore di stili, come ha dimostrato a Roma, a Milano, ovunque, sapendo amalgamare uomini diversi di diverse scuole, maturità, difesa e attacco in armonia.