Una trionfo pesantissimo, sia per il punteggio finale sia per la classifica. Il Napoli ha travolto la Juve per 5-1 allo Stadio Maradona scatenando i tifosi. Dopo il triplice fischio, in tanti hanno pubblicato e condiviso meme ed ironie sulla sfida che ha visto Spalletti battere Allegri. Tra i più bersagliati sui social ci sono Bremer, Szczesny e proprio il tecnico bianconero.