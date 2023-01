Empoli-Sampdoria, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Empoli-Sampdoria

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go, NOW

Empoli-Sampdoria, match valido per la diciottesima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 allo stadio Carlo Castellani di Empoli e sarà trasmessa in diretta da Dazn in streaming via app e Smart Tv e su Sky (Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite).

Empoli-Sampdoria in Diretta: la cronaca

L'Empoli di Zanetti è ripartita nel 2023 con due pareggi in trasferta, 1-1 a Udine e 2-2 all'Olimpico con la Lazio. Piccoli segnali di ripresa per la Sampdoria di Stankovic, reduce dal successo del Mapei contro il Sassuolo e dalla sconfitta interna contro la capolista Napoli. In Coppa Italia i blucerchiati sono stati eliminati agli ottavi dalla Fiorentina (1-0, gol di Barak). Qui le probabili formazioni.

