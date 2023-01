Fiorentina-Torino 0-1: Miranchuk firma successo e sorpasso

FIRENZE - Grazie ad un gioiello di Miranchuk, il Torino sbanca Firenze e torna al successo che mancava in serie A dal nove novembre. Gli uomini di Juric sono protagonisti di una prima frazione sontuosa, con numerose occasioni create. La Fiorentina si sveglia troppo tardi e sfiora il pareggio solo nel finale. Grazie alla vittoria del Franchi , il Torino scavalca la Fiorentina in classifica e raggiunge il settimo posto.

Decide un gol di Miranchuk

Il Torino parte forte, trascinato da un Seck scatenato. L'attaccante senegalese prima si vede annullare una rete per fuorigioco, poi colpisce la traversa con un bolide di sinistro. Al 25' Singo impegna Terracciano con un bolide dalla distanza: sulla risposta del portiere viola, Vlasic sfiora il tap-in vincente. La pressione granata si concretizza al 34' con Miranchuk: l'ex atalantino, con un tiuro a girare, trova l'angolo alla destra di Terracciano. Nella ripresa la Fiorentina prova ad alzare i ritmi, ma non riesce a creare pericoli per la difesa granata. Più pericoloso Sanabria, che pochi istanti dopo il suo ingresso in campo, sfiora il raddoppio: la sua conclusione è respinta sulla linea da Venuti. Nel finale si svegliano i padroni di casa: prima Jovic (a porta vuota) non riesce ad insaccare, poi Barak, con il sinistro, esalta le doti di Milinkovic Savic, che respinge con i piedi. E' l'ultima emozione. Il Torino sbanca Firenze e agguanta il settimo posto.

