Bologna-Cremonese, dove vederla in tv Sky o Dazn

BOLOGNA - Al Renato Dall'Ara il Bologna di Thiago Motta ospita la Cremonese di Ballardini per il match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. Alle 18:30 il fischio d'inizio, dirige l'incontro l'arbitro Matteo Marchetti .

Partita: Bologna-Cremonese

Orario partita: ore 18:30

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Bologna-Cremonese, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A, è in programma alle18:30 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Dazn in streaming via app e Smart Tv.

Forte del recente successo esterno a Udine, il Bologna di Thiago Motta è a caccia di continuità di risultati. Di fronte una Cremonese mai vittoriosa in campionato e relegata all'ultimo posto. Sulla panchina dei grigiorossi debutta Davide Ballardini dopo il colpo in Coppa Italia confezionato ai danni del Napoli. Qui le probabili formazioni.

