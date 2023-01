Lazio-Fiorentina diretta: ora LIVE la partita di oggi

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Barak, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Jovic, Kouamè. A disp.: Cerofolini, Sirigu, Saponara, Cabral, Ikonè, Terzic, Venuti, Martinez Quarta, Duncan, Mandragora, Amatucci, Igor. All.: Vincenzo Italiano.

17:00

Le parole di Zaccagni

L'uomo più in forma della Lazio, Mattia Zaccagni. Nel pre partita, a Lazio Style Channel, ha commentato: "Stiamo cercando di trovare la continuità, oggi affrontiamo una squadra molto forte. La classifica non rispecchia il valore dei nostri avversari, ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti. All’andata il risultato è stato forse troppo ampio guardando l’andamento della partita. Stasera dovremo cercare di portare in campo l’atteggiamento delle ultime gare”.

16:45

I numeri di Lazio-Fiorentina

La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia ottenuto più vittorie (58 in 147 match) che segnato più gol (206) nella sua storia in Serie A, completano 42 pareggi e 47 successi viola. La Lazio ha vinto sei delle ultime sette sfide contro la Fiorentina in Serie A (1P), mantenendo anche la porta inviolata nelle tre più recenti – l’ultima volta che i biancocelesti hanno ottenuto quattro successi di fila contro i viola nel torneo risale al periodo tra il marzo 2014 e il gennaio 2016.

16:30

Lazio, una vittoria per volare ancora

Vincere e convincere, la Lazio va a caccia della terza vittoria di fila per rimanere nelle zone alte della classifica. Negli occhi c'è ancora la splendida prestazione contro il Milan, ma ora la sfida con la Fiorentina appare insidiosa e difficile. La Lazio ha chiuso il girone d’andata a quota 37, Sarri ha evitato calcoli Champions anche se ripetersi forse significherebbe entrare tra le prime quattro. Dopo lo show servito con il Milan, la preoccupazione è una soltanto. Evitare cali di tensione.

Roma - Stadio Olimpico