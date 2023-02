Inter-Milan show anche negli Usa: studio tv in un ristorante di Boston

MILANO - Un derby che varca i confini: la stracittadina Inter-Milan in programma domani sera sarà infatti trasmessa su Paramount+ che offre una copertura completa dell'evento, due ore totali tra pre e post partita, a partire dalle 13.30 locali, all'interno dello show di Cbs "Calcio e Cappuccino".Una buona notizia per tutta la comunità italoamericana presente negli States, ma anche per tutti gli appassionati a stelle e strisce di Serie A. Lo show in onda dal ristorante Ducali, nel quartiere North End di Boston, dove si riunisce di frequente la comunità italoamericana locale. E per l'occasione saranno presenti in sala le tifoserie di entrambe le squadre. Conduttrice Poppy Miller, saranno presenti anche gli analisti Matteo Bonetti, Marco Messina e Aaron West, oltre al giornalista Aaron West. A completare la squarda Andres Corder, l'analista Ray Hudson e Christina Unkel che visionerà le azioni più discusse.