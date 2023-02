Verona-Lazio diretta 0-0: inizia la partita al Bentegodi

18:31

1' - Inizia il match tra Verona-Lazio

Inizia la partita al Bentegodi. Lazio con maglia bianca, Verona con divisa gialloblù classica. Primo pallone per gli ospiti.

18:10

I numeri di Verona-Lazio

Il Verona ha vinto 13 delle 51 sfide in Serie A contro la Lazio (18N, 20P), solo contro Fiorentina e Cagliari i gialloblù hanno ottenuto più successi nel massimo campionato (entrambi 14). Dopo il successo per 2-0 nella gara d’andata, la Lazio potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Verona in Serie A per la prima volta dal 2017/18.

17:50

Verona-Lazio, le formazioni ufficiali complete

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Lasagna. A disp.: Berardi, Perilli, Zeefuik, Ceccherini, Cabal, Terracciano, Abildgaard, Sulemana, Verdi, Braaf, Kallon, Gaich. All.: Marco Zaffaroni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Patric, Pellegrini, Gila, Marcos Antonio, Basic, Vecino, Felipe Anderson, Cancellieri, Romero. All.: Maurizio Sarri.

17:40

Le parole di Cancellieri nel pre partita

"Ci aspetta una partita complicata contro una squadra che è in ripresa dopo un inizio non semplice. Conosco bene l'Hellas Verona, è un gruppo unito: per questo sono sicuro che faranno una seconda parte di stagione molto importante. La vittoria di oggi sarebbe fondamentale per mantenerci in piena zona Champions. Arriviamo qui con tanta fiducia e concentrazione perché è una sfida che abbiamo preparato bene". Così Matteo Cancellieri a Lazio Style Channel nel pre partita.

17:30

La formazione ufficiale della Lazio

Lazio (4-3-3) - Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

17:15

Lazio, avanti con Immobile

Stagione fin qui sfortunata per Ciro Immobile. È al minimo storico di presenze (15) e minuti giocati (1032) in Serie A dopo le prime 20 giornate. Al Verona ha segnato dieci gol in 11 partite, è una delle squadre più bersagliate e giustiziate. Al Bentegodi vuole tornare a segnare, una rete manca dalla partita con il Lecce di inizio anno.

17:00

Lazio a caccia del terzo posto

La Lazio al Bentegodi va alla ricerca di punti per il terzo posto. Contro il Verona ci sono in palio punti fondamentali per mantenersi in zona Champions e mettersi in scia dell’Inter seconda. Partita non facile in un momento ricco di impegni. L’eliminazione dalla Coppa Italia è alle spalle, ora Sarri pensa ad un febbraio pieno zeppo di match importanti. A partire da questa sera, poi Atalanta e Conference League. Serve una grande Lazio.

Verona - Stadio Bentegodi