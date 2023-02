Lazio, Sarri: "I cali mentali? Difficili da eliminare pure per lo psicologo migliore"

VERONA - Lazio rimontata contro il Verona. Gol di Pedro, poi il pareggio dei gialloblù ad inizio ripresa. Due punti persi per strada, i biancocelesti ora sono quarti sotto alla Roma di una lunghezza. Niente sorpasso. Maurizio Sarri, ai microfoni di Dazn, ha commentato dopo il triplice fischio al Bentegodi: “Il sentimento è più che positivo. C’è rammarico per il risultato e per i primi minuti del secondo tempo non di grande livello. Esclusi i 5’ di follia avuti, la partita non mi è dispiaciuta. Abbiamo giocato a calcio in una situazione difficile. I cali? Lavorare su queste cose non è mai semplice, sono risvolti mentali che coinvolgono 25 teste. Sarebbe un lavoro tosto anche per lo psicologo più bravo d’Europa. Già prenderne atto è un passo importante”.