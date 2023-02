Verona-Salernitana 1-0: Ngonge si ripete, Nicola ancora ko

Verona-Salernitana 1-0: statistiche e tabellino

Ngonge stende i granata

In avvio di match sono gli ospiti che provano a fare la partita, ma il loro possesso palla non crea problemi al Verona che invece si rende pericoloso in ripartenza prima con Duda (22') e poi con Gaich (26') che non inquadrano la porta difesa da Sepe. Alla mezz'ora però i padroni di casa passano con Ngonge: dopo essersi visto annullare poco prima un gol per fuorigioco, il 22enne esterno belga va a segno alla mezz'ora insaccando al volo su cross di Lazovic (31') e festeggia così la sua seconda rete di fila dopo quella valsa il pari con la Lazio. Il Verona potrebbe poi raddoppiare prima del riposo, con Depaoli che calcia però a lato (45'), ma si salva nel recupero quando la Salernitana sfiora il palo con Dia (47'). Nella ripresa il copione non cambia e Nicola si gioca allora anche la carta Piatek (dentro per Crnigoj al 56'), ma è ancora il Verona a pungere in contropiede e a conquistarsi un rigore quando Doig va giù in area granata dopo un contatto con Pirola: l'arbitro Valeri indica il dischetto ma viene richiamato dal Var e torna sui suoi passi dopo aver rivisto l'azione al video (68'). La Salernitana è ancora viva e a mantenercela ancora è poi Sepe, che devia in maniera decisiva la conclusione di Duda (82'). I giochi sono ancora aperti e gli ospiti tentano il tutto per tutto nel finale, ma prima il portiere gialloblù Montipò si supera a tu per tu con PIatek (7'), poi nel recupero Dia sbaglia la mira (92'). Finisce 1-0 per il Verona e con il Bentegodi in festa.

