Spezia-Juventus: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Bonucci?

LA SPEZIA - In casa Spezia tornano in gruppo Kovalenko e Nzola. In attacco Gyasi dovrebbe sostenere Shomurodov, Ampadu a centrocampo con Bourabia e Agudelo. Nella Juventus c'è Bremer squalificato, ballottaggio Bonucci-Alex Sandro per sostituire l'ex Torino. Da valutare le condizioni di Perin. Di Maria e Chiesa a supporto di Vlahovic.