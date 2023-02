Monza-Milan, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Monza-Milan

Orario partita: ore 18

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Monza-Milan, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A, è in programma alle 18 all'U-Power Stadium di Monza e sarà trasmessa in diretta da Dazn. In streaming il match sarà visibile su Dazn.

Monza-Milan in Diretta: la cronaca

Il Monza di Palladino è reduce da otto risultati utili consecutivi. I brianzoli che domenica scorsa hanno espugnato il campo del Bologna per (1-0), affronteranno un Milan reduce dalla vittoria in campionato sul Torino (1-0) e in Champions sul Tottenham (sempre 1-0). Rossoneri che vogliono aggiudicarsi l'atteso derby lombardo, per lasciarsi alle spalle la lunga crisi che ha caratterizzato il mese di gennaio e i primi di febbraio. Qui le probabili formazioni.

