Monza-Milan diretta 0-1: LIVE inizia il secondo tempo

19:06

46' - Inizia il secondo tempo

Comincia il secondo tempo: si riparte senza cambi.

18:49

45+3' - Termina il primo tempo: Milan avanti con un gol di Messias

Finisce la prima frazione all'U-Power Stadium: Milan in vantaggio sul Monza, decide il mancino di Messias al 31'.

18:46

45' - Saranno due i minuti di recupero

Sono due i minuti di extra time concessi dal direttore di gara Rapuano.

18:43

42' - Tomori contiene Petagna

L'attaccante del Monza prova a superare Tomori nell'area di rigore rossonera: il difensore inglese lo contiene bene e sventa una potenziale occasione i brianzoli.

18:35

34' - Ammonito Krunic

Primo giallo anche per i rossoneri: lo prende Krunic per un intervento falloso ai danni di Pessina.

18:32

31' - GOOOOL, MILAN IN VANTAGGIO: CHE GOL DI MESSIAS!

Pessina respinge sui piedi del brasiliano che, dal limite dell'area e con il mancino, batte Di Gregorio con una conclusione angolata. Rossoneri avanti!

18:31

30' - Tomori! Para Di Gregorio

Il difensore inglese si propone in avanti e calcia sul primo palo, trovando la pronta respinta di Di Gregorio.

18:27

26' - Ammonito Marlon

Ecco il primo ammonito del match: punito il fallo del brasiliano su Leao. Il difensore, diffidato, salterà la gara contro la Salernitana.

18:26

24' - Diaz! Milan ancora pericoloso

Conclusione di Leao dal limite dell'area di rigore: respinta corta di Di Gregorio che favorisce Diaz. Lo spagnolo tenta la ribattuta a rete ma l'estremo difensore biancorosso chiude lo specchio della porta. Sul successivo angolo Thiaw manda la sfera sopra la traversa.

18:20

19' - Palo di Leao! Che occasione per il Milan

Giocata improvvisa del fuoriclasse lusitano che rientra sul destro, calcia a giro e colpisce il montante esterno, alla sinistra di Di Gregorio.

18:16

15' - Regna l'equilibrio all'U-Power Stadium

Dopo un inizio scoppiettante, regna l'equilibrio tra Monza e Milan. I brianzoli provano a impensierire Pioli con l'aggressività, i rossoneri fanno invece la partita.

18:05

4' - Leao! Risponde il Milan

Primo spunto della partita per il portoghese: cambio di passo e tiro-cross sul secondo palo intercettato da un attento Di Gregorio.

18:02

2' - Ciurria e poi Petagna! Monza vicino al vantaggio

Brianzoli subito pericolosi: traversone dalla destra di Birindelli per Ciurria che impegna Tatarusanu, costretto a deviare in corner il sinistro del biancorosso. Sul successivo angolo, ancora protagonista Tatarusanu, attento e reattivo su un colpo di testa di Petagna.

18:01

1' - Si parte: inizia Monza-Milan

Il primo pallone del match lo muove la squadra di Palladino.

17:55

Cinque minuti e si parte!

Mancano solo 5', dopodiché si alzerà il sipario su Monza-Milan. Le squadre sono pronte a entrare in campo.

17:53

Milan, Pioli: "Ibra? E' pronto"

Intervistato da Dazn nel pre-partita di Monza-Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli parla del ritorno di Zlatan Ibrahimovic: "Se è qui con noi vuol dire che è pronto. Poi dipenderà da come va la partita, dipende da tante situazioni, però sicuramente lui è pronto. Non con un grande minutaggio ma sicuramente sta meglio”.

17:51

Monza, Galliani: "Che emozione"

L'ad dei brianzoli, Adriano Galliani, non nasconde le emozioni di incontrare il suo 'Milan': "E' un sogno che si realizza. Pensare di giocare contro il Milan è incredibile, sento tante emozioni dentro e sono forti". Sul match: "E' bello giocare questa partita che non modifica il nostro fantastico cammino. Alla squadra non ho detto nulla, non c'è bisogno di motivarli in partite così importanti. Non lo facevo neanche al Milan".

17:45

Monza, Palladino: "Dobbiamo fare la partita perfetta"

L'allenatore dei brianzoli, intervistato da Dazn, mette in guardia i suoi su un Milan in netta ripresa: "Sono una squadra piena zeppa di campioni, dobbiamo fare la partita perfetta". Su Berlusconi: "I consigli del presidente sono preziosi e ne faccio tesoro".

17:40

Milan, l'avvertimento di Tatarusanu

Ciprian Tatarusanu ha commentato su MilanTv la gara odierna dei rossoneri sul campo del Monza: "Contro Torino e Tottenham sono state partite difficili, speriamo di ottenere un'altra vittoria. Sono una squadra in forma, sono ancora imbattuti, ma spero di mettere in campo il nostro calcio migliore e di vincere".

17:35

Monza, è il derby del cuore per Berlusconi e Galliani

Più di una partita: per Berlusconi e Galliani l'incrocio con i rossoneri è un tuffo nel passato. Con il campione d'Italia in carica, presidente e ad del Monza hanno collezionato 29 trofei in 31 anni di gestione. La coppia vincente si è poi 'ricomposta' in Brianza dal settembre 2018 con la prima promozione in massima serie per i biancorossi, conquistata lo scorso giugno.

17:25

Milan, Theo Hernandez capitano

Per i rossoneri, complice l'assenza di Davide Calabria, sarà Theo Hernandez il capitano. Sandro Tonali sarà invece il vice.

17:10

Milan, Pioli: "Il Monza ci dirà se siamo guariti"

"Se il Milan è guarito del tutto? Sarà il prossimo risultato a determinare come si sente la squadra". Stefano Pioli usa il realismo per descrivere la vigilia della partita di domani a Monza, sapendo quali sono i rischi e le possibilità della gara di domani. (LEGGI TUTTO)

16.53

Monza-Milan, le formazioni ufficiali

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Birindelli, Pessina, Rovella, Ciurria; Mota Carvalho, Caprari; Petagna. All. Palladino.

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Origi. All. Pioli.

16:50

Milan, tabù trasferta

I rossoneri di Pioli hanno perso le ultime due trasferte di campionato senza segnare: è dall’ottobre 2017 che non registrano tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A. L'ultima volta che i campioni d'Italia non hanno trovato il gol in tre gare esterne consecutive di campionato risale al gennaio 2005.

16:35

Monza, che numeri!

I brianzoli sono la squadra con la striscia aperta più lunga di gare senza sconfitta in questa Serie A (otto: 4 vittorie e 4 pareggi). In più, a partire dall’arrivo di Raffaele Palladino (dal 13 settembre) i biancorossi hanno guadagnato 28 punti in 16 partite (8 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte). Solo Napoli (45), Juventus (34) e Inter (32) hanno fatto meglio nel periodo in Serie A (uno in più del Milan, 27).

Monza, U-Power Stadium