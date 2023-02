Salernitana-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi

13:30

I numeri della mini crisi della Lazio

Il momento della Lazio è riassunto in questi numeri: tre partite di fila senza vincere (2 pareggi, una sconfitta), media punti post Mondiale scesa a 1.3 nelle sette partite del 2023 (nove punti in sette gare di campionato) contro i 2.0 delle prime 15 giornate (30 punti in 15 gare). Sarri è sceso al sesto posto dopo il ko con l’Atalanta, non può permettersi un passo falso a Salerno.