Pagelle Empoli-Napoli 0-2: Osimhen, non ci sono più parole. Kvaratskhelia artista

Disegna calcio con una naturalezza impressionante, sembra tutto facile per lui. Entra nei due gol, prima con l’assist per Zielinski che propizia l’autogol di Ismajli, poi con il tiro respinto male da Vicario e ribadito in rete da Osimhen. Alla prima lieve leggerezza - una posizione di fuorigioco - si becca il rimprovero in inglese di Spalletti , che non si accontenta mai. Nella ripresa si vede meno, deve tirare il fiato: è normale.

Spalletti regista da oscar

Il turn over non è una cosa per lui. Conferma per 10/11 la formazione che ha giocato contro l'Eintracht Francoforte, ma non è per niente una squadra stanca. È piuttosto una macchina perfetta, che ci mette meno di mezz'ora a mettere in ghiaccio l'ennesima vittoria di questa stagione pazzesca, l'ottava consecutiva in campionato. Oltre ogni aspettativa. Lui però non si accontenta mai, martella tutti, soprattutto Kvaratskhelia, anche in inglese. Va a dormire a +18 sull'Inter seconda. Il suo Napoli sta facendo un campionato a parte e non accusa nemmeno le fatiche di Champions. I tifosi del Napoli non parlano per scaramanzia, gli altri si chiedono: in quale giornata di questo passo vincerà lo scudetto? Chi può fermarlo? Nemmeno un anno fa ad Empoli il suo Napoli si fece rimontare da 0-2 a 3-2, dall'80' all'87'. In quella partita abbandonò i sogni scudetto e partì la rivoluzione. Adesso è tutta un'altra storia.