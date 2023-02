Kvaratskhelia e Di Maria, gli schemi e le eresie

Nel giorno in cui ci si raccoglie a Firenze per ricordare Mario Sconcerti, direttore tecnico ad honorem, corre, la memoria, a bocconi di calcio non proprio banali, non proprio ancestrali. Episodi, recenti e croccanti, che ne hanno cementato la popolarità universale e rigato, senza demolirne lo spirito, la carne dei dogmi scolpiti sulla roccia del pensiero unico. Se riformare il futuro è complicato, come documenta l’improvviso e improvvido ritorno dei gol fantasma in Fiorentina-Sporting Braga di Conference League a onta degli argini tecnologici innalzati, riformare il passato lo è ancora di più.

Tra campionato e Champions, un ribollir dei tini Tra campionato e Champions è stato tutto un ribollir di tini. L’Europa dell’eccellenza ci ha offerto, a imperituro monito, le papere non già di due portieri qualsiasi, ma addirittura di due professori del ruolo: Thibaut Courtois del Real Madrid e Alisson Becker del Liverpool. Mutatis mutandis, come se a un paio di inviati di punta, apprezzati da legioni di lettori, fosse scappato cuore con la q. Eppure stiamo parlando, vale la pena ribadirlo, delle cattedre più ambiziose e più ambite. Nel Novecento, per i portieri, i piedi erano necessari: oggi sono obbligatori. Le regole sono diventate manette. E se non sei svelto, e reattivo e creativo, i borseggiatori ti fregano il tempo, specialmente se capiti nei vicoli bui di Mohamed Salah o Vinicius junior.

Il rovescio della medaglia C’è poi il rovescio della medaglia, un rovescio che ci porta là dove i pulpiti di Coverciano o i bar di Fusignano non possono arrivare, terrorizzati che qualcuno o qualcosa ne sostituisca l’egemonia didattica. La prodezza. Il colpo del singolo. Lo slalom verticale di Khvicha Kvaratskhelia a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. La parabola e i dribbling di Angel Di Maria a Nantes. Eresie così selvagge da rendere perfettamente blasfemo e inutile un eventuale esame di Dna tattico.