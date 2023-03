Quando Serra pianse e chiese scusa a Pioli per quell’errore in Milan-Spezia

L’arbitro Serra è finito di nuovo nella bufera per l’episodio che lo ha visto protagonista in veste di quarto uomo con Mourinho durante Cremonese-Roma , su cui la Procura federale ha aperto un’inchiesta . Domani il procuratore federale Chiné ascolterà sia lui sia il tecnico della Roma per far luce sull’accaduto.

Bufera sui social, il precedente

In queste ore i commenti dei tifosi della Roma sui social sono divisi tra l’amarezza per la sconfitta della squadra contro l’ultima (ora penultima) in classifica e la rabbia per quell’episodio che è costato l’espulsione a Mourinho. In molti hanno ricordato un famoso episodio che resta una macchia indelebile sulla carriera di Serra: Milan-Spezia, 17 gennaio 2022. L’errore fu clamoroso: l’arbitro fischiò un fallo al limite dell’area su Rebic senza dare il vantaggio a Messias che nel frattempo aveva segnato. Dopo la punizione, sul capovolgimento di fronte lo Spezia segnò e il Milan dalla possibile vittoria si ritrovò sconfitto per 2-1. L’arbitro Serra uscì in lacrime da quella partita, rincuorato anche da alcuni giocatori rossoneri, e poi rivelò di aver chiesto scusa al Milan e a Pioli per quella decisione sbagliata. Una macchia indelebile che resterà per sempre nella sua carriera.