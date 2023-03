Sottil espulso: la frase urlata a Doveri dopo la ripetizione del rigore di Ibrahimovic

UDINE - Nel finale di primo tempo di Udinese-Milan succede di tutto e si scaldano gli animi. Andiamo con ordine: viene fischiato un rigore in favore dei rossoneri per fallo di mano dopo la review al Var (Doveri in presa diretta non ha considerato il tocco da rigore o non l'ha visto). Sul dischetto va Ibrahimovic che sbaglia, facendosi parare il destro da Silvestri. Sulla respinta, che è laterale (molto laterale, tant'è che il pallone finisce fuori l'area), il primo ad arrivare è Beto, che prova a ribaltare l'azione.