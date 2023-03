Diretta Inter-Juve: ora LIVE la partita di oggi

La 27ª giornata di Serie A si chiude con il derby d'Italia tra Inter e Juve. Una partita che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, tutte e due reduci dal passaggio ai quarti nelle rispettive competizioni europee (Champions ed Europa League). I nerazzurri di Inzaghi vogliono riscattarsi dopo il ko contro lo Spezia nell'ultimo turno, mentre i bianconeri di Allegri vogliono dar seguito alla vittoria contro la Sampdoria per tornare, clamorosamente, ad inserirsi nella corsa Champions. Una sfida carica d'emozioni che può cambiare la stagione delle due squadre. Segui la sfida in diretta.