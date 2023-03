Inter, Inzaghi: "Juve? Serve chiarezza sulla penalizzazione"

MILANO - "Finale da sogno in Champions? Ce lo auguriamo tutti. L'unico mio pensiero però oggi è la Juventus, è l'ultima partita di un ciclo terribile". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro la Juventus. "Sappiamo - ha proseguito - cosa rappresenta questa partita per tutti noi. Sarà una partita tra due squadre che stanno bene dopo una qualificazione importante in Europa. Juve seconda o settima? Noi consideriamo la Juventus una grandissima squadra e completa. La rispettiamo molto. Sappiamo quanto è importante la preparazione mentale in certe partite, lo sarà di più in questo caso". "Io guardo la classifica in questo momento, poi ci sono delle vicende giudiziarie per cui ci sono gli organi apposta, speriamo di scoprirlo presto perché le squadre che stanno lottando hanno bisogno di chiarezza", prosegue Inzaghi sulla questione penalizzazione di bianconeri, per poi focalizzarsi sugli avversari: "Ho visto l'ultima partita della Juve con Kean-Vlahovic - ha aggiunto -, è stata un'ottima Juve. Non sappiamo ancora se recupererà Milik ma hanno un potenziale che va oltre i giocatori. È una squadra che alterna, a volte ti aspetta e a volte viene a prenderti con delle mezzali di grande passo. Dovremo leggere bene la partita". Sulle condizioni dei suoi, Inzaghi ha commentato così: "Skriniar è out così come Gosens e Bastoni, Lukaku sta lavorando bene, da 4 giorni si allena bene anche Correa".