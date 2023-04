Sampdoria-Spezia 1-1: Amione illude Stankovic, Verde salva Semplici

Sampdoria-Spezia 1-1: statistiche e tabellino

La sblocca Amione

Subito emozioni in avvio, con Ekdal che scalda i guantoni del portiere di casa Ravaglia (3') e Augello che replica sul fronte opposto calciando a lato (4'). Le due squadre si affrontano a viso aperto e il match si sblocca al 23': corner calciato da Augello e stacco vincente di Amione (primo gol in maglia Sampdoria per lui), con Zoet che tocca la palla ma non riesce a evitare il vantaggio dei blucerchiati. Sotto di un gol, alla mezz'ora lo Spezia perde poi Maldini, sostituito da Verde che si rende subito protagonista con un velenoso tiro-cross sventato da Ravaglia (35'). L'occasione buona per il pari capita però prima del riposo sui piedi di Bourabia, che però spreca calciando alto da buona posizione a ridosso dell'intervallo (40').