Sampdoria, feroce contestazione dei tifosi: interrotta per 7' la gara con lo Spezia

GENOVA - Attimi di tensione a Marassi in occasione del delicatissimo scontro diretto per la salvezza tra Sampdoria e Spezia , con il match che a inizio secondo tempo è stato interrotto per circa sette minut i a causa della contestazione dei tifosi blucerchiati.

Cosa è successo

Dopo un bel primo tempo, chiuso avanti 1-0 dai padroni di casa, dopo l'intervallo il gioco è ripreso ma solo per pochi secondi perché dagli spalti del 'Ferraris' sono piovuti in campo diversi fumogeni, accompagnati dai cori dei sostenitori sampdoriani contro gli ex presidenti Garrone e Ferrero ai quali è stato dedicato anche uno striscione ("Liberate l'Unione Calcio Sampdoria"). Con la visibilità fortemente limitata, l'arbitro Maresca ha fermato così il match e il gioco è ripreso solo al 53' dopo l'annuncio dello speaker dello stadio, che ha avvisato del rischio di interruzione definitiva della partita nel caso di ulteriori lanci di fumogeni e oggetti in campo.