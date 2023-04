Diretta Empoli-Inter 0-0: segui la partita LIVE

EMPOLI - L' Inter di Simone Inzaghi riparte da Empoli (calcio d'inizio alle 12.30) per dare la caccia al quarto posto. I nerazzurri, reduci dal pareggio in Champions League contro il Benfica che è valso la qualificazione in semifinale e l'euroderby contro il Milan, puntano al successo contro i toscani di Zanetti , in cerca di punti utili per chiudere il discorso salvezza.

12.39

8' - Inter, destro di Calhanoglu a lato

Conclusione dal limite dell'area del turco il cui tiro è troppo debole: la palla si perde alla destra di Perisan.

12:38

7' - Si vede anche l'Empoli

Gli azzurri toscani provano una sortita offensiva con Parisi ma l'Inter non concede spazi: buon avvio di gara per la squadra di Inzaghi.

12:35

4' - Inter subito in avanti

Primo squillo offensivo dell'Inter: da azione di calcio d'angolo la palla arriva a Brozovic, il cui destro si infrange contro la difesa empolese.

12:31

1' - Inizia il match del 'Castellani'

E' la squadra di Inzaghi a muovere il primo pallone del match.

12:28

Empoli e Inter scendono in campo

Le squadre di Zanetti e Inzaghi fanno il loro ingresso sul terreno di gioco del 'Castellani'. Fa caldo a Empoli: la temperatura quasi estiva potrebbe rappresentare un fattore decisivo per l'andamento del match.

12:27

Inzaghi: "Lukaku? Contento per messaggio contro il razzismo"

"Sono contento per Rom, e sono molto contento per il messaggio che ha voluto mandare la Federazione a tutti nella lotta contro il razzismo". Così il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, commenta a Sky l'annullamento della squalifica a Romelu Lukaku in vista della semifinale di Coppa Italia con la Juventus in programma mercoledì sera a San Siro.

12:23

Inter, un cammino verso la Champions da brividi

La strada è in salita: Lazio, Roma e Napoli lungo la strada che porta all’Europa. (APPROFONDISCI)

12:21

Inter, Bellanova: "Sto bene, sento la fiducia di tutti"

"Da oggi sono tutte finali". Intervistato ai microfoni di Dazn, Raoul Bellanova mette in guardia l'Inter sull'impegno del 'Castellani' contro l'Empoli. Sul suo momento personale, il terzino nerazzurro ammette: "Sto bene fisicamente e mentalmente, sento la fiducia di tutti. La sconfitta dell'andata contro l'Empoli? Un momento difficile che ci siamo lasciati alle spalle".

12:15

Empoli, Cambiaghi: "Siamo pronti"

Intervistato ai microfoni di Dazn nel pre-partita, Nicolò Cambiaghi sottolinea il difficile impegno che attende l'Empoli contro l'Inter: "Ci aspettiamo una squadra fortissima che sta dimostrando il suo valore anche in Europa. Noi siamo pronti e li affronteremo al massimo".

12:10

Empoli, piccolo-grande record in vista?

Dopo l’1-0 contro l’Inter e lo 0-0 contro il Milan, gli azzurri toscani potrebbero rimanere imbattuti in tre incontri consecutivi contro squadre milanesi per la seconda volta in Serie A: la prima è stata tra il 2014 e il 2015 (tre pareggi).

12:00

Inter, Gravina concede grazia a Lukaku: con la Juve ci sarà

La Figc ha dato il via libera all'attaccante belga in vista della sfida di Coppa Italia. (LEGGI TUTTO)

11:50

Empoli-Inter, i precedenti

Uno dei soli quattro successi dei toscani in Serie A contro i nerazzurri è arrivato proprio nella gara d’andata di questo campionato (mai ha vinto due partite di fila contro i nerazzurri): il bilancio tra le due formazioni nella competizione si chiude con tre pareggi e 22 successi interisti.

11:40

Empoli-Inter, le formazioni ufficiali

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Parisi, Luperto, Ismajli, Ebuehi; Bandinelli, Marin, Haas; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa. All. Inzaghi.

11:30

L'Inter riparte da Empoli

I nerazzurri non hanno vinto nessuna delle ultime cinque gare di campionato (1N, 4P), l’ultima volta che hanno fatto peggio è stato tra dicembre 2017 e febbraio 2018 (otto).

Empoli - Stadio 'Carlo Castellani'