Gravina grazia Lukaku: potrà giocare Inter-Juve

Romelu Lukaku sembrava destinato ad assentarsi per la gara di ritorno tra Inter e Juve di Coppa Italia . Negli scorsi giorni, infatti, era stato respinto il ricorso presentato dai nerazzurri per annullare la squalifica rimediata dall'attaccante belga negli ultimi minuti della partita dell'Allianz Stadium. Adesso, però, è arrivata la svolta dalla FIGC , che ha concesso la grazia a Lukaku : l'ex Chelsea potrà essere in campo nella partita tra Inter e Juve.

La FIGC concede la grazia a Lukaku per Inter-Juve

La FIGC, e in particolare il presidente Gabriele Gravina, hanno deciso di concedere la grazia a Romelu Lukaku per la partita tra Inter e Juve. Dopo la squalifica, la Federcalcio ha adottato nella giornata di sabato 22 aprile un provvedimento "in via eccezionale e staordinaria". Di seguito la spiegazione della FIGC su questa decisione: "Il principio della lotta ad ogni forma di razzismo è elemento fondante dell'ordinamento sportivo". Inzaghi avrà quindi a disposizione l'attaccante che ha firmato il gol del pareggio nella sfida di andata.

Lukaku: "Grazie a Gravina è stata fatta giustizia"

Dopo la decisione presa dalla FIGC, Lukaku ci ha tenuto a ringraziare il presidente Gravina. Di seguito le parole rilasciate all'ANSA: "Sono davvero felice per questa decisione del presidente della Figc, che ha dimostrato una grande sensibilità. Credo che grazie al suo intervento sia stata fatta giustizia e sia stato dato una grande segnale a tutto il modo dello sport e non solo. È stato dimostrato che c'è la volontà di combattere il razzismo".