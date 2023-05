Sampdoria-Empoli, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Henderson trequartista?

GENOVA - In casa Sampdoria Stankovic ritrova Amione, rientrato dalla squalifica. Rincon in dubbio a centrocampo. Davanti a Ravaglia spazio dunque a Gunter, Nuytinck e Amione. Zanoli e Augello agiranno sulle fasce, con Winks e Cuisance in mezzo. A supporto di Lammers ci sono Gabbiadini e Djuricic. Nell'Empoli l'unica novità sarà il probabile inserimento di Henderson sulla trequarti al posto di Baldanzi, convocato dall'Italia Under 20 per il Mondiale di categoria in Argentina. Per il resto tra i pali confermato Vicario. In difesa con Luperto c'è Walukiewicz, terzini Ebuehi e Parisi. A centrocampo con Akpa-Akpro completano il reparto Marin e Bandinelli. In attacco il tandem Caputo-Cambiaghi.