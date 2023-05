Lazio-Lecce diretta: ora LIVE la partita di oggi

ROMA - Si chiude con Lazio-Lecce una settimana particolare per i biancocelesti fatta di incontri e confronti anti-inserruzionali, di chiarimenti: Sarri-Immobile, Sarri-Milinkovic, Sarri-squadra. Ora si gioca e basta, serve vincere per continuare a correre per la Champions League. Alle 20:45 il fischio d'inizio della sfida contro la squadra di Baroni.