Lazio, Sarri: "Un aspetto ci fa perdere punti. Champions? Ce la giochiamo"

ROMA - Lazio ancora viva. Stanca, ma viva. Il gol di Milinkovic serve per prendere almeno un punto contro il Lecce. È 2-2 all'Olimpico in una partita che si era messa male. Nelle ultime cinque partite una sola vittoria. Maurizio Sarri, a Sky Sport, ha commentato: "Sono soddisfatto per larghi tratti della partita. Due tratti però sono inspiegabili: gli ultimi 20’’ del primo tempo e quel fallo laterale. Rientriamo ed era chiaro che avremmo preso il gol. Sono contento della reazione, peccato per il pareggio arrivato solo alla fine. Il momento difficile capita a tutti, ora tocca a noi. Ho visto segnali di risveglio. I gol di Immobile e Milinkovic? Per noi sono due giocatori fondamentali. Se i segnali sono questi, sono incoraggianti. Per le ultime 3 partite possono essere armi importanti. In questo momento ce la giochiamo punto su punto. Andiamo oltre questo periodo se vogliamo avere delle possibilità”.