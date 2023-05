Diretta Juve-Cremonese: ora LIVE la partita di oggi

Dopo il pareggio in Europa League contro il Siviglia per la Juve c'è ora il campionato. I bianconeri ospitano la Cremonese e vogliono centrare i tre punti per distanziare di nuovo l'Inter in classifica, attualmente appaiata con la squadra di Allegri al secondo posto dopo la vittoria contro il Sassuolo. Inevitabilmente la testa della Juve sarà anche sulla sfida di ritorno contro gli spagnoli in programma giovedì in Spagna.

20:39

Juve, Allegri: "Ho fatto una sorpresa a Pogba"

Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Cremonese. "Io ho sempre considerato la partita più vicina quella più importante, se non fai risultato stasera prepari al peggio la partita di Siviglia. Abbiamo l'obiettivo ben chiaro di consolidare il secondo posto, dobbiamo aumentare il vantaggio in classifica. Pogba, Paredes e Rabiot insieme? La squadra ha fatto bene fino ad ora, abbiamo avuto dei momenti non facili per tutti gli imprevisti che ci sono stati. Il cartellino degli imprevisti del Monopoli lo abbiamo finito quest'anno. Ho fatto una sorpresa a Pogba, vedremo quanto riuscirà a fare. Spero almeno un tempo. Vlahovic? Ha bisogno di continuità ma anche Milik e Kean stanno bene".

20:35.

Cremonese, Ballardini: "Servirà compattezza"

Prima della sfida contro la Juve Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Dazn: "Dobbiamo fare una grande prestazione contro una squadra forte. Ci vorrà compattezza, possiamo contenerli solo se siamo compatti. Eravamo anche a meno 12, ci sono dei ragazzi che fino alla fine faranno il loro dovere".

20:23

Juve imbattuta contro la Cremonese in casa

La Juve ha vinto tutti i sette precedenti interni in Serie A contro la Cremonese, con un punteggio aggregato di 21-3; in particolare, quella dei grigiorossi è una delle cinque squadre che i bianconeri hanno affrontato almeno sette volte in casa nella competizione trovando sempre la vittoria, insieme a Foggia (11), Piacenza (8), Catanzaro (7) e Pisa (7)

20:18

Juve-Cremonese, le curiosità del match

La Juve non ha mai perso in Serie A contro la Cremonese (15G: 11V, 4N): tra le formazioni contro cui i bianconeri sono imbattuti nella competizione, solo contro il Piacenza hanno all’attivo più precedenti (16). La Cremonese ha pareggiato due delle ultime tre sfide nel girone di ritorno di Serie A contro la Juve (1P), dopo che aveva perso tutte le precedenti quattro – nel parziale tuttavia non ha mai tenuto la porta inviolata.

20:08

Pogba titolare dopo 390 giorni

Praticamente una vita. Era infatti il 19 aprile 2022 e Paul Pogba scendeva in campo titolare con il Manchester United sul campo del Liverpool. Oltre un anno fa, insomma: per la precisione 390 giorni.

19:54

Juve-Cremonese, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa; Pogba; Vlahovic. Allenatore: Allegri

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Ferrari, Vasquez, Chiriches, Lochoshvili; Benassi, Meitè; Okereke, Galdames, Quagliata; Afena-Gyan. Allenatore: Ballardini

Allianz Stadium - Torino