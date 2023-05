Allegri e la frase su Pogba: "Senza di lui abbiamo avuto difficoltà"

La Juventus contro la Cremonese conquista la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle contro Lecce e Atalanta. Nel post partita ai microfoni di Dazn è intervenuto l'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri analizzando come la squadra sia crescita molto nel secondo tempo: "Questa caratteristica dice che come condizione stiamo bene. Il primo gol lo abbiamo fatto in ripartenza, nel primo avremmo dovuto fare meglio, eravamo un pochino troppo lenti. Giovedì in quanto partita secca può succedere di tutto, il pareggio tiene tutto aperto"

Juve, le parole di Allegri

Allegri è stato interpellato anche sulla situazione di Pogba: "Siamo tutti dispiaciuti perché tra l'altro stava facendo bene. Infatti uscito lui abbiamo avuto difficoltà nel trovare le posizioni. Dispiace perché dopo tanti sacrifici si deve rifermare, ha sentito dolore al quadricipite. Ha le spalle larghe per passare anche da questo momento; nelle sue condizioni aumentano le probabilità di un infortunio muscolare".

Allegri verso il Siviglia

Per il Siviglia: "Le stagioni non dipendono da una partita. Quella contro il Siviglia sarà una partita difficile contro un'avversaria abituata a vincere questo trofeo. Oggi abbiamo vinto una partita non facile, nel primo tempo potevamo essere più veloci dopo la riconquista della palla. Nel secondo abbiamo fatto meglio, siamo soddisfatti per una vittoria meritata. Non ho in mente niente, deciderò come sempre all'ultimo. Mercoledì alla partenza avrò sicuramente le idee più chiare, speriamo di azzeccarle...Ci darà fastidio il fatto che loro giochino in casa, dovremo fare una partita molto tecnica. Dovremo fare tesoro dei minuti di difficoltà dell'andata. Nella seconda parte sono calati molto, noi abbiamo aumentato l'intensità".

Allegri conclude: "Dobbiamo fare le cose una alla volta. Consolidare il piazzamento nelle prime quattro significherebbe fare un passo avanti. Dobbiamo consolidare il secondo posto sul campo. Per tornare a vincere manca ancora un po', perché quest'anno sono stati inseriti dei giovani dalla Next Gen, l'anno prossimo dobbiamo ripartire di nuovo e magari con l'alchimia giusta può cambiare tutto. Serve calma e realismo per togliere responsabilità ai giocatori più giovani".