Sorteggio calendario Serie A: data, orario, criteri e novità

Tutto pronto per il primo appuntamento della stagione 2023-24. Con il nuovo calendario della serie A, prenderà il via ufficialmente il nuovo campionato, con il Napoli di Rudi Garcia, chiamato a difendere lo scudetto conquistato sul campo. La cerimonia di compilazione dei calendari di serie A ci sarà mercoledì 5 luglio , a partire dalle ore 12.

Serie A 2023-24, le date

Nella prossima stagione, che partirà il 19 agosto e terminerà il 26 maggio, non ci si fermerà mai. Gli unici stop coincideranno con le gare della Nazionale di Roberto Mancini: il 10 settembre 2023, il 15 ottobre 2023, il 19 novembre 2023 e il 24 marzo 2024. Le squadre di serie A scenderanno in campo anche il 23 e il 30 dicembre. Una giornata è prevista anche il sei gennaio, periodo in cui per la prima volta si giocherà anche la Final Four di Supercoppa (4 e 5 gennaio a Gedda) con protagoniste Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina. Il calendario prevede anche un unico turno infrasettimanale: il 27 settembre 2023.

Nuovo calendario: i criteri da rispettare

Il calendario sarà asimmetrico, ripetendo lo schema adottato lo scorso anno: la sequenza delle gare del girone d'andata non sarà la stessa del ritorno. Ecco i criteri per la compilazione del calendario: