La moglie di Zapata e il no a Roma, Matic, Zielinski: tra bufale e verità i retroscena delle wags

L'ultima, in ordine di tempo, riguarda Duvan Zapata che non sarebbe tanto convinto della Roma anche per motivi familiari. La moglie, infatti, lavora a Bergamo, ha un brand di skincare con la moglie di Heurtaux e non avrebbe tutta questa voglia di seguirlo con i figli nella Capitale. Ma è davvero così? Davvero la signora Diana Montano, psicologa con la passione per il mondo beauty, sta influendo così tanto nelle scelte del marito? No. La loro situazione è privata e tale resterà, visto che Zapata sta riflettendo sul trasferimento perché Gasperini ha messo una mano (pesante) sulle sue idee. La situazione, quindi, è in divenire. E' invece chiusa quella, per restare sempre in casa Roma, di Nemanja Matic: i gossip popolari (e popolosi, ne parlava mezza città) dicevano che il serbo sarebbe andato via, al Rennes, per motivi coniugali e avevano tirato in mezzo presunte amanti. Il ds francese e lui stesso, come confermato da Mourinho, hanno detto, invece, che le trattative andavano avanti da tempo e che Matic aveva scelto per motivi sportivi. Ed economici, visto che un anno in più di contratto, a 35 anni, pesa parecchio. La signora Matic e il signor Matic (cit.) se ne sono andati in Francia, quindi, con i figli e se sono felici e tranquilli lo sanno soltanto loro. Da Roma a Napoli: Zielinski ha detto no all'Arabia, con contratto faraonico, perché la signora Laura non avrebbe avuto intenzione di trasferirsi. Vero, probabilmente. Ma è vero anche che il centrocampista voleva restare a Napoli, voleva giocare ancora con lo scudetto sul petto e poi chissà. Avrà un rinnovo triennale, continuerà a respirare l'aria di una città che ama e non è stata solo una scelta della consorte.