Bologna di rimonta sul Cagliari, 0-0 tra Udinese e Frosinone

ROMA - Prima vittoria in campionato per il Bologna, che piega in rimonta il Cagliari, mentre la missione viene fallita dall'Udinese che nell'altro anticipo pomeridiano della terza giornata di Serie A in programma oggi (2 settembre) non riesce ad andare al di là dello 0-0 casalingo contro il Frosinone.

Luvumbo illude il Cagliari, il Bologna vince in rimonta

Gara ricca di emozioni al Dall'Ara, dove il Bologna colpisce una traversa con Karlsson in avvio (7') ma è il Cagliari a passare al 22' con Luvumbo, che scappa a Beukema e poi insacca di sinistro festeggiando così il suo primo gol in A. Il portiere dei sardi Radunovic nega poi il pari a Karlsson e a Zirkzee con uno strepitoso doppio intervento (30'), ma al 59' è costretto ad arrendersi allo stesso Zirkzee che ristabilisce la parità. Spinto dal proprio pubblico il Bologna cerca il sorpasso ma Orsolini calcia sulla traversa (75') il rigore concesso per un tocco col braccio in area di Di Pardo. Il pareggio sembra ormai materializzarsi ma al 90' Radunovic tradisce il Cagliari: sugli sviluppi di una punizione il portiere si fa sfuggire il pallone dalle mani e Fabbian, entrato da pochi minuti, 'ringrazia' spingendolo in rete e regalando così la prima vittoria in campionato a Thiago Motta, ora a 4 punti. Secondo ko di fila invece per Ranieri, fermo a quota uno.

Udinese-Frosinone: niente reti alla Dacia Arena

Nessun gol invece alla Dacia Arena. Palo del Frosinone in avvio con Soulé e poi un rigore per parte prima concesso e poi tolto con l'intervento del Var: il primo ai ciociari per una posizione di fuorigioco (29') e il secondo ai friulani su un contatto tra Lucca e Monterisi a inizio riprea (47'). Per i friuliani anche un gol annullato per un pallone crossato da Thauvin in area ma uscito dal campo.

