Atalanta-Monza 3-0, Scamacca show: doppietta e 'messaggio' a Spalletti

Atalanta-Monza 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

Scamacca show, tris Atalanta contro il Monza

Dopo un paio di occasioni per gli ospiti ispirati da Colpani la squadra di Gasperini sale in cattedra e al 35' trova il vantaggio con Ederson, che sfrutta la sponda di De Ketelaere e trova l'angolo lontano che vale l'1-0. Il raddoppio non tarda ad arrivare e a firmalo prima del riposo (42') è Scamacca: cross con il contagiri da parte di Ruggeri e stacco vincente dell'ex West Ham. La prima rete con la maglia dell'Atalanta non basta però all'attaccante, che al 62' concede il bis su assist di Koopmeiners (al quale poco dopo viene annullata la rete del possibile poker per un tocco di mano) e al 72' si vede annullare un altro gol per fuorigioco. Finisce 3-0, con la Dea che si riscatta così dopo il ko di Frosinone mentre il Monza incassa la seconda sconfitta in tre partite.

