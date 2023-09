Italia, i convocati di Spalletti per Macedonia del Nord e Ucraina

ROMA - Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per le due prossime partite contro la Nord Macedonia (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano). Prima chiamata per Nicolò Casale, tornano in azzurro Gianluca Mancini, Zaccagni e Zaniolo. Esclusi Verratti e Jorginho.