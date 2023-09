Vlahovic sblocca ma tifosi della Lazio furiosi sui social: "La palla era fuori!"

ROMA - Tifosi della Lazio in rivolta sui social per il gol dell'1-0 convalidato alla Juve nella sfida dello Stadium . A segnarlo Vlahovic su assist di Locatelli, ma nel mirino dei sostenitori biancocelesti c'è la palla recuperata da McKennie sulla fascia a inizio azione.

Juve-Lazio, tifosi biancocelesti in rivolta sui social

Per il Var la palla era ancora in gioco, ma i tifosi laziali non ci stanno e sui social postano l'immagine ripresa dalla tv: "Ma che è sta roba?" l'amaro commento di un utente, mentre c'è chi si lamenta per il mancato replay televisivo dell'azione. Tutti i sostenitori biancocelesti sono comunque d'accordo: "La palla era uscita!".