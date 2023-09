Diretta Juve-Lazio: ora LIVE la partita di oggi

La Serie A riparte con il botto. Dopo la pausa per le nazionali, la sfida tra Juventus e Lazio dà il via alla quarta giornata di campionato. Sarri , l'ultimo allenatore bianconero a vincere uno scudetto, torna allo Stadium per dare continuità alla vittoria di Napoli. Allegri invece vuole mandare un segnale alle milanesi in vista del derby della Madonnina.

14:45

Giuntoli: "Bonucci? Abbiamo rispettato tutti"

Ha parlato anche Giuntoli: "Pogba? Aspetteremo i risvolti finali e vedremo anche con il giocatore cosa fare. Per quanto riguarda il caso Bonucci non mi piace parlare fuori dalle sedi opportune. Non commentiamo gli altri ma siamo convinti di aver rispettato tutti i nostri tesserati e le regole. Non ho sentito Sarri ma lo ringrazio per gli apprezzamenti. Ora penso solo alla Juventus"

14:40

Sarri: "Emozioni a Torino? Non tante, di più a Napoli"

Le parole di Sarri a Dazn: "Le settimane delle nazionali sono sempre particolari. Per la preparazione alla partita fino a giovedì non abbiamo potuto fare niente. Settimana che è stata difficile. In questo momento dobbiamo trovare una dimensione e dobbiamo dare continuità. Poi vedremo se cambiare le cose. Mi aspetto che la squadra giochi con la stessa determinazione di Napoli. Emozione nel tornare allo Stadium? Non più di tanto. L'emozione la provo a Napoli. Qui sono stato una sola stagione di cui metà a porte chiuse. Non è stata un'esperienza lunga, ho molto meno emozioni qui rispetto a Napoli".

14:35

Lazio, Rovella: "Alla Lazio inizio difficile"

Rovella torna allo Stadium da avversario, ecco le sue parole: "Sicuramente è una partita importante, forse più per noi perchè abbiamo iniziato male, ma ci siamo ripresi con la vittoria a Napoli. Quindi questa per noi è una partita fondamentale. All'inizio è stato difficile alla Lazio: ho dovuto recuperare prima la forma fisica e poi adattarmi agli schemi del mister. Ora però mi sento bene e sono entrato bene nel gruppo, spero di esordire oggi".

14:30

Juve, parla McKennie

Queste le parole di McKennie ai microfoni di Dazn: "Mi dispiace per Pogba, è un grande amico e spero si risolva il prima possibile. Sono abituato ad avere poco tempo al rientro dagli impegni con la nazionale quindi sono pronto per la partita di campionato".

14:25

Il gesto scaramantico di Sarri

L'aveva fatto prima della vittoria contro il Napoli e Sarri lo ha riproposto anche prima della gara contro la Juventus: il gesto scaramantico dell'allenatore biancoceleste.

14:20

Danilo: "Allegri vale Guardiola"

Danilo ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Da Allegri al caso Bonucci: leggi QUI le sue parole.

14:10

Immobile, contro la Juve per un nuovo record

Il nuovo capitano della Nazionale italiana giocherà contro i bianconeri con la possibilità di raggiungere un nuovo traguardo.