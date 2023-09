Probabili formazioni Verona-Bologna: Motta lancia Freuler

La probabile formazione di Baroni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Ngonge; Mboula. Allenatore: Baroni. A disposizione: Perilli, Berardi, Amione, Coppola, Cabal, Faraoni, Saponara, Serdar, Lazovic, Tchatchoua, Suslov, Cruz, Djuric, Bonazzoli.

La probabile formazione di Thiago Motta

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer, Ferguson; Orsolini, Zirkzee, Karlsson. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, Lucumi, Corazza, Ndoye, De Silvestri, Moro, Lykogiannis, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Van Hooijdonk.

Baroni recupera Lazovic, Motta lancia Freuler

Baroni recupera Lazovic, in ballottaggio con Doig per una maglia da titolare. Dubbi sulla presenza di Bonazzoli da titolare in attacco, mentre la difesa ritrova Hien che ha scontato il turno di squalifica. Qualche rebus anche sulla trequarti. Prima convocazione per Juan Manuel Cruz, figlio d’arte di Julio. Nel Bologna durante la sosta Calafiori si è allenato per fare il centrale: Lucumi è stato l'ultimo rossoblù a rientrare dagli impegni con la propria nazionale e Motta potrebbe dargli un po' di pausa. Meno dubbi sulle corsie: Posch giocherà a destra, mentre a sinistra partirà Kristiansen. A centrocampo anche Fabbian è a completa disposizione, ma partirà dalla panchina. In vantaggio per il posto da titolare in mediana oltre a Ferguson ci sono Aebischer e Freuler, che sarebbe all'esordio. In avanti, a guidare l'attacco, ci sarà Zirkzee.

