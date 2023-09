Cagliari-Milan 1-3: Luvumbo illude Ranieri, Pioli vince in rimonta

CAGLIARI - Missione compiuta per il Milan all'Unipol Domus, dove ha sconfitto in rimonta a domicilio il Cagliari (1-3) nel match valido per la 6ª giornata di Serie A e centrato così la seconda vittoria di fila in campionato dopo la batosta (fin qui l'unico ko) incassata nel derby con l'Inter.

Cagliari-Milan 1-3: cronaca, statistiche e tabellino

Okafor e Reijnders rispondono a Luvumbo

Il tecnico ospite Pioli opta per Okafor punta centrale con il trio Chukwueze-Reijnders-Pulisic a supporto nel 4-2-3-1, mentre in mediana arriva una chance da titolare anche per Adli e in porta c'è di nuovo Sportiello al posto dell'infortunato Maignan. Sull'altro fronte 3-5-2 per Ranieri che si affida in attacco al tandem Luvumbo-Petagna con Zappa e Augello sulle fasce, Wieteska viene preferito a Obert in difesa. A fare la partita fin dall'avvio sono i rossoneri che non riescono però a impensierire seriamente i padroni di casa, chiusi nella propria metà campo e pronti a ripartire con le fiammate di Luvumbo. Ed è proprio il 21enne angolano a sorprendere il Milan al 29' quando, dopo un contrasto perso da Adli contro Nandez, riceve palla dal suo capitano e la spedisce in rete sotto la traversa lasciando immobile Sportiello. Il Diavolo sembra accusare il colpo, ma a riportarlo in partita ci pensa il portiere dei sardi Radunovic che su un cross basso di Pulisic si lascia sfuggire la sfera, raccolta così da Okafor che la spinge in rete e fa 1-1 (40'). E prima del riposo (45') arriva anche il sorpasso: schema da corner, cross basso di Reijnders e tra una selva di gambe spunta il ginocchio di Tomori che insacca e porta il Milan avanti 2-1.

Serie A: la classifica

Loftus-Cheek cala il tris rossonero

Il copione cambia così in avvio di ripresa e a differenza del primo tempo è il Cagliari a partire forte, con Oristanio dentro al posto di Wieteska. Luvumbo protesta invano in area rossonera lamentando un tocco con il braccio di Tomori in caduta (51'), poi calcia al volo di sinistro a colpo sicuro trovando però l'opposizione di Adli che devia in corner (55'). Pioli decide allora di cambiare qualcosa in mediana e manda in campo Pobega e Musah al posto di Adli e Reijnders (59'), lasciando invece in campo l'ammonito Loftus-Cheek. Una scelta che paga immediatamente, perché subito dopo la doppia sostituzione è proprio l'inglese a trovare l'angolino basso con un destro da fuori area e a calare il tris (60'). Ranieri getta allora nella mischia Shomurodov e Viola (fuori Petagna e Sulemana) e nel finale prima Di Pardo (fuori Zappa) e poi Deiola (per Makoumbou). Tra i rossoneri trovano spazio invece Romero e Leao (dentro per Pulisic e Chukwueze) e negli ultimi minuti anche il 17enne Bartesaghi (seconda presenza in A) al posto di Theo Hernandez. Le conclusioni di Oristanio (88') e Deiola (92') respinte con i pugni da Sportiello sono gli ultimi brividi del match: finisce 3-1 per il Milan che trova così la quinta vittoria in campionato e sale a 15 punti, mentre l'appuntamento è ancora rimandato per il Cagliari fermo a quota 2.

Serie A: risultati, tabellini e calendario