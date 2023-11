Diretta derby Lazio-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Segui la diretta sul nostro sito

Lazio-Roma, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Lazio e Roma, in programma domenica 12 novembre alle ore 18 allo Stadio Olimpico e valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, sarà disponibile in tv e streaming in diretta e in esclusiva su Dazn.

Probabili formazioni Lazio-Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri. A disp.: Sepe, Mandas, Gila, Hysaj, Casale, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Basic, Isaksen, Castellanos. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Zaccagni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho. A disp.: Svilar, Boer, Celik, Pagano, Pisili, Belotti, Azmoun, Sanches, El Shaaraqy, Aouar, Kristensen. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Pellegrini, Smalling

Lazio-Roma: le ultime sulle formazioni di Sarri e Mourinho

In casa Lazio, se il forfait di Zaccagni sembra ormai certificato, prevale l'ottimismo per Luis Alberto. Il fastidio al flessore sarà rivalutato dopo la rifinitura: nel pomeriggio è previsto il suo rientro in campo. Discorso simile per Marusic, uscito acciaccato da Bologna: viaggia verso il rientro. Casale è tornato in gruppo. Nella Roma, Mourinho si affida alla coppia Dybala-Lukaku in attacco e prepara, per la panchina, la sorpresa Pellegrini che ieri ha svolto parte del lavoro in gruppo, anche se la lesione muscolare impone prudenza sull'eventualità di vederlo in campo.

