Diretta Inter-Frosinone: segui la partita di oggi LIVE

20:51

4' - L'Inter fa la partita

Inter ancora avanti: filtrante in area per Thuram, Turati fa buona guardia

20:47

2' - Calcio d'angolo Inter

Il Frosinone pressa alto, ma è l'Inter a guadagnare il primo angolo della gara: lo spiovente è bloccato da Turati in due tempi

20:45

1' - Inter-Frosinone è iniziata!

Calcio d'inizio a San Siro, è cominciata Inter-Frosinone!

20:42

Di Francesco: "Inter? La più forte del campionato, ma abbiamo entusiasmo"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, è intervenuto a Dazn prima della gara con l'Inter: "Sicuramente loro sono la squadra più forte del campionato, sotto tutti i punti di vista, noi dobbiamo cercare di controbattere colpo su colpo, sfruttando le nostre armi, tra cui c'è l'entusiasmo". Sull’avvio del Frosinone: "Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi per quanto fatto, per le prestazioni e per gli atteggiamenti più che per i risultati. L'unica cosa da recriminare nell'attitudine sono gli ultimi venti minuti di Cagliari, dove siamo mancati nell'attenzione. Per il resto posso essere solo soddisfatto".

20:32

Marotta: "Scudetto? Juve favorita"

L’ad dell’Inter Giuseppe Marotta, al microfono di DAZN, ha parlato a pochi minuti dalla gara con il Frosinone “È un'Inter che sta crescendo, rispetto a qualche anno fa abbiamo acquisito una mentalità vincente ancora più forte. Riusciamo a gestire partite meglio di prima, grazie all’esperienza. Più sereni dello scorso anno? Il compito del management della società è supportare la parte tecnica, principalmente allenatore e squadra nella loro attività. Non dobbiamo concedere alibi e far sì che valorizzino le loro qualità. La nostra non è altro che una protezione a professionisti che sanno fare il loro valore con una cultura che più passa il tempo più diventa sempre più vincente". Alla ripresa del campionato l’Inter affronterà la Juve nello scontro scudetto: “Juve? Il fatto che come per noi anche lì c'è continuità tecnica. L'allenatore è lì da qualche anno, conosce bene la realtà Juventus, come Inzaghi conosce bene la realtà Inter. Il Napoli è in difficoltà ma c'è stato cambio tecnico che può essere un'attenuante. La Juventus dal mio punto di vista è favorita perché può pianificare meglio la settimana, dal punto di vista psicofisico questo è un vantaggio. Ma questo non deve rappresentare un alibi per noi, anzi uno stimolo in più per far sì che possiamo costituire noi, la Juventus, il Milan, il Napoli e le altre un campionato avvincente fino alla fine. In cosa possiamo migliorare? Nel fatto che per ottenere la vittoria bisogna soffrire. I ragazzi sanno che nulla ci viene regalato. Ci sono delle partite che porti a casa con sofferenza e abnegazione, ma ancora dobbiamo migliorare. In questo avvio di campionato abbiamo perso punti con squadre di fascia intermedia, vuol dire che ancora non abbiamo calibrato bene il nostro percorso. Dobbiamo guardare avanti con grande ottimismo. Rinnovo Lautaro?L'ho detto più volte, del contratto ne stiamo parlando con grande tranquillità. Sono dinamiche che vanno gestite nel corso della stagione. Ma c'è un aspetto fondamentale. L'Inter e il giocatore hanno voglia di proseguire e quando c'è questa unione di intenti tutto è superabile. Per cui non c'è fretta. Per quanto riguarda la premiazione, è stato il miglior giocatore del mese di ottobre ed è un premio meritato".

20:24

Soulé: "Pensiamo al Frosinone, ma proveremo a dare una mano alla Juve..."

Matias Soulé ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida all'Inter: "Sappiamo che loro stanno andando molto forte, sarà una partita molto difficile. Noi giocheremo come facciamo sempre con tutti, daremo il 150% e speriamo che accadrà quello che deve accadere. Fare lo sgambetto all'Inter da juventini? Sì, ma io Kaio Jorge e Barrenechea pensiamo sempre al Frosinone, ma proveremo a dare una mano anche alla Juventus". Su Lautaro e l'Argentina: "Io in nazionale con Lautaro? Devo continuare su questa squadra e spero di poter continuare a far gol, poi la nazionale arriverà, stasera gli chiederò la maglia".

20:06

Barella: "Rispettiamo il Frosinone. Il gol? Spero di sbloccarmi presto"

Queste le parole di Nicolò Barella nel pre partita ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Il Frosinone ha fatto un inizio di campionato importante, si sono meritati il nostro rispetto e quindi andremo in campo concentrati per vincere questa partita. San Siro un fattore? Per noi è bellissimo giocare in uno stadio con un pubblico che ci spinge a fare meglio, però è normale che per le piccole squadre giocare a San Siro può anche essere un’arma a doppio taglio. Speriamo che questa sera incuta timore”. Poi la chiosa: "Responsabilità? L'ho sempre sentita, spero di sbloccarmi presto e aiutare ancora di più la squadra".

19:47

Inter-Frosinone, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Allenatore: S. Inzaghi.

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi; Lirola, Barrenechea, Mazzitelli, Marchizza; Soulé, Reinier; Cuni.

Allenatore: Di Francesco.

19:40

Asllani va ko: affaticamento, salta Inter-Frosinone

Notizia dell'ultim'ora in casa Inter: Kristian Asllani non sarà a disposizione di mister Inzaghi a causa di un affaticamento ai flessori della coscia destra

19:36

Ottimo avvio di stagione per il Frosinone

La squadra di Eusebio Di Francesco è protagonista di un grande avvio in Serie A: i giallazzurri, infatti, sono attualmente al dodicesimo posto con 15 punti, a + 6 sulla zona retrocessione.

19:30

Inter, che numeri!

Nelle ultime 19 gare di Serie A, l’Inter ha raccolto 16 vittorie, un pareggio e due sconfitte, viaggiando a una media di 2.6 punti a partita (49 in totale) e collezionando ben 11 clean sheets; in questo lasso temporale, le squadre con più punti conquistati nella competizione dopo i nerazzurri sono Milan e Juventus, entrambe a quota 39, 10 in meno dell’Inter nel periodo.

Milano - Stadio Giuseppe Meazza