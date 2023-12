Sassuolo-Roma 1-2: tabellino, statistiche e marcatori

REGGIO EMILIA - Successo in rimonta per la Roma a Reggio Emilia, dove ha battuto 2-1 il Sassuolo nel match valido per la 14ª giornata di Serie A. I padroni di casa passano al 25' con Matheus Henrique ma restano dieci dal 62' (rosso a Boloca per un'entrata scomposta su Paredes) e ne approfittano i giallorossi, che prima pareggiano con Dybala su rigore conquistato da Kristensen e poi sorpassano con un tiro dello stesso danese deviato nella propria porta da Tressoldi.