Audio Napoli-Inter, Massa su Lautaro-Lobotka: “Non c’è niente”. E Il Var...

Napoli- Inter diventa un must , per tutto quello che si è detto e che è successo. Partendo da un fallo chiaro (così difficile da ammettere? Possibile che non si riesca mai a dire: «Abbiamo sbagliato, scusate») di Lautaro su Lobotka , finendo al contatto Acerbi-Osimhen, che apre nuove frontiere. Perché abbiamo ascoltato, grazie a «Open VAR» su DAZN, nel VOR di Lissone, VAR e AVAR parlare di «intensità». Allora non è più prerogativa solo dell’arbitro? Quale è la linea? Ah, saperlo.

Lautaro-Lobtka, la valutazione del contatto

Lautaro su Lobotka. Gioca il pallone, va bene, ma poi è un placcaggio da rugby, non da calcio. L’arbitro, Massa, assolutamente non in partita, ripete (e lo ripeterà sempre, così è facile): «Gioca, gioca, gioca. Non c’è niente, tranquilli (…)». Parla anche in inglese, il Napoli è una multinazionale: «I was one meter away (…)». Poi parla col capitano: «Di Lorenzo, non c’è proprio niente, tranquillo. Non è mai fallo». Nel VOR la valutazione di Marini e Mariani è la stessa: «Fallo assolutamente no, ha preso il pallone e lo gioca chiaramente». Ecco il cortocircuito: tre arbitri su tre dicono che non è fallo. Diventa la verità. La verità solo loro.

Acerbi-Osimhen, più di un dubbio

C’è poi l’episodio Acerbi-Osimhen, il refrain di Massa è sempre lo stesso: «Niente, Niente, Niente, gioca, gioca». La review a Lissone è più accurata: «Guarda questa da dietro. Protegge, gioca il pallone (Osimhen), per me è un tocco leggerissimo, guarda l’intensità. Per me è nulla. Il check è completato». Si discute, rigore o no. Ma la chiave è un’altra: «Guarda l’intensità» è una frase che stride con tutto quello che ci hanno sempre detto, che l’intensità di un contatto è prerogativa solo dell’arbitro di campo. Uno dei tanti misteri che si stanno alimentando nella gestione-Rocchi di quest’anno.