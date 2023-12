Fallo di Lautaro su Lobotka nell'azione del gol dell'Inter: il Napoli protesta

L'Inter passa in vantaggio nel big match contro il Napoli grazie al bel tiro dalla distanza di Calhanoglou. Gran gol del turco che porta in vantaggio la squadra di Inzaghi, ma subito dopo la rete i giocatori del Napoli sono andati subito a protestare con il direttore di gara Massa per un fallo all'interno dell'azione.