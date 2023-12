Massa punito? Macché, è stato premiato: il retroscena

Il fallo (un placcaggio stile 6 Nazioni) di Lautaro su Lobotka; l’intervento di Acerbi su Osimhen. Sì, ancora si parla di Massa. Punito? Fermato? Macché, tutt’altro. Guardate le designazioni. Premiato, è la sfida a viso aperto di Rocchi (non l’unica). Il fatto che vada in serie B conta zero. E conta ancora meno visto che farà il big match fra Parma e Palermo, chi pensa ad un Purgatorio per gli errori commessi al Maradona è fuori strada. Perché il “ritmo” di un arbitro è: campo, turnazione (VAR, AVAR o IV), campo, fermo, etc. Il raddoppio, qualunque esso sia, è un premio. E se Marchetti va in tripletta è perché lo ha meritato, errori non ce ne sono stati che lo hanno travolto. Per Massa è differente. Come si fa a non considerare un errore soprattutto il fallo di Lautaro è ardito anche solo pensarlo.